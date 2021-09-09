المنستير: 3 وفيات و82 إصابة إضافية بفيروس “كورونا” المستجد

سجّلت ولاية المنستير، أمس الاربعاء، 3 وفيات جديدة بمعتمديات المنستير، وطبلبة، وصيادة لمطة بوحجر، و82 إصابة إضافية بفيروس “كورونا”، مقابل 141 حالة تعافي، ليتطور العدد الجملي للوفيات إلى 891 وفاة، الإصابات إلى 39 ألفا و220 إصابة، وحالات التعافي إلى 36 ألفا و357 حالة شفاء، وذلك منذ بداية انتشار الجائحة، وفق ما ذكره اليوم المدير الجهوي للصحة، حمودة الببة. وأضاف، أنّ الجهة تعدّ إلى غاية الأمس 1972 حالة نشطة، فيما تواصل تراجع عدد الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن خلال ال14 يوما الأخيرة وإلى غاية 8 سبتمبر الجاري إلى 171 إصابة بولاية المنستير، في حين تراوحت الإصابات على مستوى 13 معتمدية بين 59 إصابة بمعتمدية الساحلين، التي تراجع تصنيفها إلى مستوى اختطار مرتفع و634 إصابة بمعتمدية البقالطة، فيما حافظت ولاية المنستير وبقية معتمدياتها على مستوى اختطار مرتفع جدّا. وتتصدر معتمدية المنستير بقية المعتمديات من حيث مجموع الإصابات بفيروس “كورونا” بـ7 آلاف و981 إصابة خلال الفترة مارس 2020-8 سبتمبر 2021، تليها المكنين 5 آلاف و144 إصابة، وجمال 4 آلاف و225 إصابة، وقصر هلال 3 آلاف و284 إصابة في حين سجلت الجهة أقل عدد في الإصابات المسجلة خلال ذات الفترة بمعتمدية بني حسان 501 إصابة. وتستعد، من جهة أخرى، ولاية المنستير، لتنظيم اليوم الوطني الخامس للتلقيح المكثف ضدّ “كوفيد19” يوم السبت 11 سبتمبر الجاري للفئة العمرية 18 سنة-39 سنة من الذين تلقوا الجرعة الأولى من تلقيح “مودرنا” يوم 15 أوت 2021. ويمكن للأشخاص البالغين من العمر 40 سنة فما فوق، التوجه نحو أقرب مركز تلقيح للتسجيل وتلقي الجرعة الأولى. كما يمكن للشريحة العمرية 40 سنة فما فوق من الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح التوجه إلى مركز التلقيح أين تلقوا الجرعة الأولى وإن تعذر عليهم ذلك التوجه إلى أقرب مركز تلقيح لتلقي الجرعة الثانية وفق بلاغ لوزارة الصحة. وتقرر اليوم خلال جلسة عمل عقدت بمقر الولاية، عقد جلسات محلية للتنسيق وحسن الإعداد والاستعداد لليوم الوطني الخامس للتلقيح المكثف ضدّ “كوفيد19″، لإنجاح هذه الحملات الوطنية، وتنظيم عمليات بيضاء. وأعلنت، من جهتها، شركة الساحل في بلاغ لها اليوم، عن تأمينها يوم 11 سبتمبر الجاري لخدمات خاصة مسترسلة ومجانية ذهابا وإيابا نحو مراكز التلقيح بداية من الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية الساعة الخامسة مساء. وأضافت، أنّه يمكن للفئات العمرية 18 سنة-39 سنة وما فوق 40 سنة التنقل مجانا على الخطوط المنتظمة لشركة النقل بالساحل.