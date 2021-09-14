نور الدين البحيري يهاجم رئيس الجمهوريّة بسبب خطابه في شارع الحبيب بورقيبة

هاجم رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان المجمد نور الدين البحيري، رئيس الجمهورية في تدوينة على حسابه على موقع فايسبوك قائلا إنه ” لم يجد حرجا في ان يقف على بقايا رماد تونسي مات حرقا رحمه الله وتقبله بعفوه وتحدث في ما شاء على وقع الهتافات و الزغاريد”، وفق قوله.

وفي ما يلي نص التدوينة:

“السيد رئيس الجمهورية المحترم الذي اتخذ الفاروق رضي الله عنه قدوة وكان كثيرا ما يردد ما قاله الخليفة العادل “لو عثرت بغلة في العراق ……” لم يجد حرجا في أن يقف على بقايا رماد تونسي مات حرقا رحمه الله وتقبله بعفوه وتحدث في ما شاء على وقع الهتافات و الزغاريد نعم الزغاريد دون أن يكلف نفسه حتى مجرد السؤال عن الضحية وعن عائلته فما بالك بالترحم على الفقيد و تعزية اهله وذويه ولا السيد الرئيس أذن بالتحقيق في ما حصل ولا وزارة الداخلية كلفت نفسها إنارة الراي العام الذي صدم بما حصل …. وكأن الروح الطاهرة البريئة التي ازهقت لا تعني شيئا ولا بواكي لها المطلوب كشف الحقيقة وأن يكون الاقتداء بالخليفة عمر رضي الله عنه قناعة عميقة لا موقفا يحضر ويغيب”.