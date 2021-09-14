عاجل: خبراء من منظمة الصحة العالمية يحسمونها بخصوص الجرعة الثالثة للقاح كورونا..

اعتبر خبراء من منظمة الصحة العالمية ووكالة الأغذية والعقاقير الأمريكية الإثنين أن إعطاء جرعة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لكل السكان غير مبرر راهنا، لأنها تبقى فعالة جدا في مواجهة أخطر أشكال مرض كوفيد-19 حتى المتحورة دلتا.

وكتب هؤلاء الخبراء في مجلة “ذي لانسيت” الطبية البريطانية “هذه اللقاحات المحدودة العدد ستنقذ عددا أكبر من الأرواح البشرية إذا ما أعطيت إلى أشخاص يعتبرون معرضين جدا للإصابة بشكل خطر من كوفيد-19 ولم يتلقوا اللقاح بعد”.

وأوضحت مجموعة الخبراء الدوليين هذه المؤلفة من أخصائيين من منظمة الصحة العالمية ووكالة الأغذية والعقاقير الأمريكية وهيئات بحثية عدة في العالم “لا تظهر البيانات الراهنة الحاجة إلى جرعات لقاح معززة للسكان عموما الذين تبقى فاعلية اللقاح عالية في صفوفهم حيال الأشكال الأخطر”.

وكالات