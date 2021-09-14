رئيس الجمهورية: “من المهم تشكيل الحكومة، ولكن من الضروري وضع تصوّر للسياسة التي ستتبعها لخدمة الشعب”

مثل الوضع السياسي الراهن في تونس وجملة من المسائل الدستورية، محورا لقاء جمع مساء الثلاثاء بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بعدد من أساتذة القانون الدستوري، هم على التوالي، العميد الصادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى، والأستاذ أمين محفوظ.

وأشار سعيد، بالمناسبة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، إلى أنه “من المهم تشكيل الحكومة، ولكن أيضا من الضروري وضع تصوّر للسياسة التي ستتبعها هذه الحكومة لخدمة الشعب التونسي”.

كما أكّد رئيس الدولة خلال اللقاء أنه “ليس من دعاة الفوضى والانقلاب”، مجدّدا “التزامه باحترام الحريات والحقوق، وثباته على المضي في المسار الواضح الذي رسمته إرادة شعبية واسعة”، على حد ما نقله المصدر.

وبين سعيد أنه “إذا حصلت بعض التجاوزات، كما يشير إلى ذلك البعض أو يدعيه كذبا وبهتانا… فالغاية منه، هو الإساءة إلى رئيس الجمهورية في هذا الظرف الذي تحمل فيه المسؤولية لإنقاذ الدولة من دوائر الفساد ودعاة العودة إلى الوراء”، حسب تعبيره.