سيدي بوزيد: تسجيل 3 حالات وفاة و95 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 174 حالة شفاء

تم اليوم الأربعاء بولاية سيدي بوزيد تسجيل 3 حالات وفاة و95 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و174 حالة شفاء، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 28550 حالة منها 843 حالة وفاة و27815 حالة شفاء، حسب ما أكده كاهية مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بشير سعيدي ل(وات).

وتتوزع الإصابات الجديدة على معتمديات السوق الجديد (23 حالة) والمزونة (6 حالات) ومنزل بوزيان (9 حالات) وبئر الحفي (حالة واحدة ) والرقاب (حالة واحدة) والمكناسي (حالتين) وسيدي بوزيد الشرقية (14 حالة) وسيدي بوزيد الغربية (15 حالة) والسبالة (8 حالات) وبن عون (6 حالات) وأولاد حفوز (10 حالات).

وتم اليوم رفع 448 عينة للتحليل ليبلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم اجراؤها منذ انتشار فيروس “كورونا” 83526 اختبارا.