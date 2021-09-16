غلق المفترق الواقع على مستوى السكّة الحديدية للمترو 2 مع شارع الطّاهر بن عاشور بحي الخضراء لمدة شهر

أعلنت شركة النقل بتونس، الخميس، عن غلق المفترق الواقع على مستوى حرمة السكّة الحديدية للمترو 2 مع شارع الطّاهر بن عاشور بحي الخضراء في الإتجاهين تبعا للأشغال المزمع القيام بها لمدة شهر.

وأفادت الشركة في بلاغ صادر عنها، بأن حركة جولان المترو رقم 2 ستكون على سكة واحدة بين محطتي “الخضراء” و”الحدائق”، وذلك بداية من يوم الأحد 19 سبتمبر 2021 على الساعة الخامسة صباحا إلى غاية يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 على الساعة الخامسة صباحا. َ

وأضافت بأن حركة مرور السيارات ستكون بداية من يوم السبت 18 سبتمبر 2021 على الساعة السّابعة مساءا إلى غاية يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 على الساعة الخامسة صباحا، بصفة عادية عبر شارع الطاهر بن عاشور (الطريق الشعاعية X2) بالنسبة للقادمين من شارعي خيرالدين باشا ولوي براي باتجاه حي الخضراء، والقادمين من شارع آلان سافري باتجاه الحدائق عبر شارع لوي براي.

وستكون حركة الجولان بصفة أستثنائية بالنسبة للقادمين من الحدائق وشارع خير الدين باشا باتجاه شارع آلان سافري، كما يمكنهم المرور عبر شارع لوي براي ثم نهج جامع سيدي بوحديد بحي الخضراء، والقادمين من شارع آلان سافري باتجاه شارع خير الدين باشا، يمكنهم المرور عبر المفترق الوقتي بشارع الطّاهر بن عاشور (الطريق الشعاعية X2).

وأكدت الشركة في هذا الصدد ،على ضرورة إنجاز هذه الأشغال التي تندرج في إطار تحسين البنية التحتية على مستوى تقاطعات السكة الحديدية مع الطريق،وفق نص البلاغ.