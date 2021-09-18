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إلقاء القبض على شخص محلّ 02 مناشير تفتيش في طبلبة..

2021/09/18 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام، وفي إطار السّعي المتواصل لإلقاء القبض على العناصر الإجراميّة المفتش عنها وتقديمها للعدالة، تمكّنت يوم 17 سبتمبر 2021 الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمكنين من إلقاء القبض على شخص (34 سنة قاطن الجهة) صادرة في شأنه 02 مناشير تفتيش لفائدة فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبلبة من أجل تورّطه في قضايا عدليّة موضوعها “التحيّل محاولة إجتياز الحدود البحرية خلسة”.

بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.

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