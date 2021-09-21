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وزارة الشؤون الثقافية تنعى المصوّر الصحفي الحبيب هميمة

2021/09/21 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

نعت وزارة الشؤون الثقافية بكل حسرة وأسى الفنان المصوّر الصحفي الحبيب هميمة الذي وافته المنيّة صباح اليوم الثلاثاء.

ويعتبر الفقيد أحد أبرز صنّاع الذاكرة الوطنية، حيث انطلقت مسيرته في عالم التصوير الفوتوغرافي في السبعينات من القرن المنقضي، وتحديدا من دار الثقافة ابن خلدون المغاربية. وعلى .امتداد ما يفوق الأربعين سنة من العطاء، وثّق الرّاحل الحبيب هميمة لأبرز المحطّات الفنية والإبداعية الكبرى في تاريخ تونس وكان لعدسته سحرها الخاصّ في الرصد والتوثيق..

وواكب الفقيد عددا كبيرا من التظاهرات الثقافية والفنية الكبرى وزيارات أبرز المشاهير والنجوم في عالم الثقافة والفنّ والفكر والإبداع.

وتقدمت وزارة الشؤون الثقافية بأحرّ التعازي الى عائلة الفقيد الحبيب هميمة والى كل الاسرة الثقافية والإبداعية راجية من الله تعالى انّ يتغمد الفقيد برحمته الواسعة وان يلهم اهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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