باريس سان جيرمان : ميسي يغيب عن مواجهة ميتز بسبب الاصابة

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، عن تعرض نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي للاصابة على مستوى الركبة مما سيحرمه من المشاركة في مباراة ميتز يوم غد الاربعاء.

وكشف النادي الباريسي في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه وفقا لما أظهرته أشعة الرنين المغناطيسي فإن ميسي أصيب بكدمة في الركبة اليسرى، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وسيصدر النادي الفرنسي لاحقا بيانا جديدا بشأن حالة اللاعب الأرجنتيني خلال 48 ساعة.

ووفقا لتقارير صحفية فإن ميسي سيغيب بشكل مؤكد عن مباراة ميتز، غدا الأربعاء، لحساب الجولة السابعة من البطولة الفرنسية، في وقت تحوم الشكوك حول لحاقه بمباراتي مونبلييه ومانشستر سيتي خلال الأسبوع المقبل.

وارتباطا بالحالة الصحية لباقي اللاعبين، فقد ذكر النادي الباريسي في بيانه أن لاعب متوسط الميدان الإيطالي، ماركو فيراتي، يواصل الركض في إطار تعافيه من الإصابة، في حين يخضع المدافع الإسباني المخضرم، سيرجيو راموس لبرنامج منفرد للتعافي من إصابته العضلية.