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الديوانة تحجز في صفاقس أكثر من 5 أطنان من الألمنيوم والنحاس المهرب

2021/09/21 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قالت فرقة الحرس الديواني بصفاقس، إنه إثر استغلال معلومة مفادها وجود شاحنة محملة ببضاعة مشبوهة ومجهولة المصدر متجهة إلى إحدى المستودعات بالجهة حيث تم في الحين توجيه مجموعة من الدوريات التابعة للفرقة قصد تعقب الشاحنة المذكورة إلى حين وصولها إلى المستودع، وبإخضاعها للتفتيش الدقيق تم العثور على كميات هامة من فواضل النحاس ومن الألمنيوم.

وأوضحت الديوانة التونسية في بلاغ لها اليم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، أن الكميات كانت مخفية بإحكام وسط كمية البطاريات.

وقد أفاد السائق أنه قام بتحميلها من إحدى الولايات الحدودية.

وبمزيد التحري تبين أن صاحب المستودع لا يملك في شأن هذه البضاعة وثائق تثبت شرعية مسكها.

وجاء في البلاغ أنه بمواصلة الأبحاث تمت مداهمة مستودع ثان بالجهة ليتم العثور على كميات أخرى من فواضل النحاس والألمنيوم، وقد قدرت الكميات المحجوزة بأكثر من 5 أطنان (4500 كلغ من النحاس و520 كلغ من الألمنيوم).

وحرر الحرس الديواني محضري حجز في الغرض وقدرت القيمة الجملية للمحجوز بما يناهز 250 ألف دينار.

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