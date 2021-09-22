القصرين: إيقاف 44 شخصا من بينهم عنصر تكفيري خلال حملة أمنية موسعة

أسفرت حملة أمنية موسعة نفذتها الوحدات الامنية بمنطقة الحرس الوطني بمعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين بكل من معتمديات العيون وجدليان وسبيطلة، عن إيقاف 44 شخصا، من بينهم عنصر تكفيري صادر في شأنه حكم بسنة سجن في قضية إرهابية، وفق ما ذكره مصدر أمني بالجهة.

وذكر ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أنه تم أيضا، ايقاف 7 أشخاص من دول إفريقيا جنوب الصحراء مجتازين للحدود البرية خلسة، وتحرير 20 مخالفة مرورية، و23 محضر مرور عدلي، إلى جانب حجز بندقية صيد بدون رخصة و24 خرطوشة وبضاعة مجهولة المصدر تقدر قيمتها الجملية بـ61 ألف دينار، مع رفع 6 مخالفات إقتصادية.