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رفيق عبد السلام:”تمّ اختطاف الشرعيّة الدستوريّة ودولة المؤسّسات”

2021/09/23 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

قال القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام في تدوينة له على صفحته الخاصة فايسبوك أن المهمة الرئيسية المطروحة اليوم هي استعادة الشرعية الدستورية ودولة المؤسسات اللذين تم اختطافهما من طرف شخص واحد.

واضاف عبد السلام أن رئيس الجمهورية فرض نفسه الحاكم المطلق المتأله وبات يجمع بين يديه كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية دون حسيب أو رقيب، مشيرا إلى أن المطلوب الآن من كل القوى السياسية، على اختلاف مواقعها، نسيان الماضي وضغائنه القريبة والبعيدة وتركيز جهودها على استعادة الوضع الطبيعي للبلد وإخراجها من هذه الهوة السحيقة التي تردت، بعيدا عن مسألة الحكم والمناصب والمواقع التي يجب أو نضعها خلف ظهورنا جميعا

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