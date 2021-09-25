تطاوين:تسجيل حالة وفاة و 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين

سجلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين خلال الساعات 48 الماضية حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا بمعتمدية تطاوين الشمالية ،ليرتفع بذلك العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس من العام الماضي الى 496 حالة تتوزع الى 216 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و121 حالة وفاة في تطاوين الجنوبية و 83 في غمراسن و29 في رمادة و15 في بني مهيرة و17 في البئر الاحمر و13 في الصمار و9 في ذهيبة,

كماسجلت الادارة الجهوية للصحة خلال اليومين الماضيين وفق ما نشرته اليوم السبت على صفحتها الرسمية على شبكة الفايسبوك 10 اصابات جديدة بكوفيد-19 تتوزع الى 04 اصابات في معتمدية غمراسن واصابتين في كل من معتمدية تطاوين الشمالية ومعتمدية البئر الاحمر واصابة واحدة في كل من الصمار ورمادة ،وبذلك يرتفع العدد الجملي للاصابات بهذا الفيروس منذ شهر مارس من السنة الماضية الى 12480 اصابة مؤكدة منهم 06 مصابين يخضعون الان للعلاج والرعاية الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين ,

هذا وقد استعدت الادارة الجهوية للصحة لانجاح اليوم السادس للتلقيح المكثف ضد كوفيد-19 ومن المنتظر ان تفتح 8 مراكز محلية في الجهة لاستقبال اكثر من 6000 مدعو عبر الارساليات القصيرة لتلقى الجرعة الثانية بالنسبة للملقحين يوم 29 اوت الماضي او الجرعة الاولى من لقاح فايز وذلك بداية من الثامنة صباحا الى الخامسة مساء