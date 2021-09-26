صفاقس: احتراق حافلة نقل مسافرين بالكامل وفتح تحقيق فني حول أسباب هذه الظاهرة المتكرّرة في الفترة الأخيرة

احترقت حافلة نقل مسافرين تابعة للشركة الجهوية للنقل في صفاقس بالكامل اليوم الأحد على الخط الحضري طريق الأفران (صفاقس الجنوبية) دون تسجيل أضرار بشرية وذلك جراء انفلاق إحدى العجلات القريبة من خزّان الوقود.

وقد أمكن لركاب الحافلة مغادرتها بسرعة بعد أن فتح السائق أمامهم الأبواب وتولّى الشروع في عملية الإطفاء باستعمال القوارير المجهّزة بها الحافلة وقوارير حافلة ثانية قدمت لمعاضدة جهوده قبل أن يحل فريق الحماية المدنية وقد اشتعلت الحافلة بالكامل بحسب تأكيد الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بصفاقس (سوريتراس) هشام اللومي.

وأكّد اللومي في تصريح لــ(وات) أن الشركة فتحت تحقيقا فنيا حول أسباب هذه الظاهرة المتكررة في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن أغلب الحوادث المماثلة الحاصلة في الأشهر الأخيرة شملت الحافلات المستعملة التي كانت اقتنتها الشركة منذ 2014 من فرنسا وكان معظمها لنفس السبب تقريبا وهو انفلاق في العجلة المجاورة لخزّان المحروقات.

وواصل مستنتجا أن هذا العامل قد يكون إلى جانب عامل تقادم الحافلات والأسطول جراء الأزمة المالية للشركة وراء حدوث مثل هذه الحوادث.

وأفاد الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بصفاقس أن الشركة بصدد استكمال الإجراءات لاقتناء ست حافلات جديدة ضمن صفقة ستمكن من تعزيز الأسطول بحوالي 60 حافلة (44 منها حافلة مزدوجة).