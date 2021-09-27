من بينهم 8أطفال: احباط عملية هجرة غير شرعيّة لاكثر من 100 شخص

أحبطت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر في عملية مشتركة مع الحرس البحري صباح اليوم الاثنين، عملية هجرة غير نظامية لاكثر من 100 شخص من جنسيات إفريقية مختلفة بالموقع شمال شرق سيدي منصور بصفاقس على بعد حوالي 20 كلم.

وقد تولت خافرة أعالي البحار إركاب 58 مهاجرا من بينهم 30 إمراة و8 أطفال، فيما تكفلت وحدات الحرس البحري ببقية المهاجرين ،وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني .

واشار البلاغ ان هؤلاء المهاجرين أفادوا أنهم أبحروا ليلة البارحة من سواحل صفاقس بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي وقد تم التوجه بهم إلى ميناء الصيد البحري بصفاقس وإنزالهم لتسليمهم إلى وحدات الحرس البحري بالمكان لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.