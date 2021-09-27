الرابطة 2- الترجي الجرجيسي يجدد عقد قائده مالك بحر حتى جوان 2022

بادرت هيئة الترجي الرياضي الجرجيسي برئاسة علي الوريمي بتجديد عقد قائد الفريق وقلب الدفاع مالك بحر إلى غاية جوان 2022 .

وبعد خروج القائد السابق للفريق صادق الوريمي تولى مالك بحر (33 سنة) مسؤولية قيادة الفريق . وكان من ابرز عناصر الفريق في الموسم الماضي وصمام امان الخط الخلفي . وستكون لخبرته اضافة نوعية للمجموعة الشابة في الفريق.

وسبق لمالك بحر ان لعب مع شبيبة القيروان.

كما ابرمت هيئة الترجي الجرحيسي عقدين مع الحارسين هيكل طالب (ثلاث سنوات) وثامر الأفيني (عقد بخمس مواسم ) وتكون الحارسان في صفوف النادي .

ويذكر ان الترجي الجرجيسي الذي يخوض الباراج التمهيدي للصعود عزز صفوفه بعدد من اللاعبين ويراهن تحت اشراف مدربه العائد منير راشد على الصعود سواء عبر ال”باراج” او من خلال بطولة الموسم الجديد في الرابطة المحترفة الثانية