نور الدين الطبوبي يعلّق على مسألة تعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة

أكد نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 1 اكتوبر 2021 ان تعيين نجلاء بودن رئيسة حكومة يعد “وسام شرف لكل التونسيات والتونسيين وانه رسالة مهمة للخارج قبل الداخل باعتبار أن تونس كانت دوما سباقة على صعيد حقوق المرأة والانفتاح ومجلة الأحوال الشخصية”.

ونقلت صحيفة “الشعب” الناطقة باسم الاتحاد عن الطبوبي تشديده خلال ندوة حول “الحوار الاجتماعي في الشركات المتعددة الجنسيات مصانع الاسمنت نموذجا” بمقرشركة الأسمنت الاصطناعي التونسي كولاسام على انه لا يمكن لهذا التعيين أن يصبح محل مزايدات او نفاق وعلى ان الأهم الذي ينتظره التونسيون هو الصورة التي ستترسخ حول رئيسة الحكومة وما ستترك من أثر إيجابي وهل ستكون رئيسة حكومة أم وزيرة أولى أم موظفة سامية أم امرأة بشخصية قوية تستطيع اتخاذ القرارات بصفة مستقلة حتى تقدم للعالم بأسره الصورة الحقيقية للمرأة التونسية.”

واعرب عن تفاؤله بهذا الاختيار وعن تمنياته لها بالنجاح في مهامها متسائلا في نفس الوقت إن كانت الظروف التي تعيشها البلاد ستساعدها على النجاح خاصة على مستوى صلاحياتها.

وقال الطبوبي ” لا يمكن انتظار المستحيل من رئيسة حكومة في ظرف دقيق وفي ظل تعقيدات كبيرة ولكن نريدها ان تنجح ونريدها إمرأة قوية تمارس قناعاتها قادرة على حل الملفات الشائكة التي تنتظرها على غرار التشغيل الهش والحضائر والأساتذة النواب والدكاترة وتطبيق الاتفاقيات الممضاة وفتح المفاوضات الاجتماعية في جانبيها الترتيبي والمالي”.

ودعا الى وعي الجميع بالوضع الذي تعيشه تونس مؤكدا على ضرورة احترام النظام الجمهوري وارساء المحكمة الدستورية والاّ تكون لأي كان اليد المطلقة .