وزارة الصحة تدعو المواطنين إلى اقتناء الأغذية من مؤسسات ومحلات تخضع للمراقبة في ظل ارتفاع درجات الحرارة

دعت وزارة الصحة، المواطنين، إلى اقتناء الأغذية من مؤسسات ومحلات تخضع للمراقبة والامتناع عن اقتناء المواد الغذائية المعروضة للبيع بصفة عشوائية خاصة بمحيط المؤسسات التربوية، للوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بالأغذية، خاصة خلال الفترة الحالية التي تتميز بارتفاع درجات الحرارة.

واكدت الوزارة، في بلاغ لها نشرته اليوم، ان مصالح المراقبة قامت خلال الفترة المنقضية من سنة 2021، باكثر من 172 ألف زيارة زيارة تفقدية للمؤسسات والمحلات ذات الصبغة الغذائية، مسجلة 1273 وضعية مخلة بالشروط الصحية واقتراح غلق 480 محلا لا يحترم شروط حفظ الصحة.

كم تم إخضاع 13 ألف عينة من المواد الغذائية للتحاليل المخبرية للتثبت من مدى صلوحيتها للاستهلاك وحجز وإتلاف 126 طنا من المنتوجات غير صالحة للاستهلاك.

وأكدت وزارة الصحة أهمية احترام شروط حفظ صحة الأغذية على المستوى المنزلي وخاصة أثناء تنظيم المناسبات العائلية من خلال اقتناء مواد غذائية تتوفر فيها شروط السلامة الصحية للأغذية على غرار توفير أجهزة للتبريد الضرورية ومواد التنظيف والتطهير وغيرها من الإجراءات اللازمة.

ودعت المباشرين للمواد الغذائية إلى الحرص على غسل الآيادي واعتماد السلوكيات السليمة، مؤكدة ضرورة الالتزام باحترام التدابير والاجراءات الصحية المتعلقة بالتوقي من انتشار جائحة كوفيد-19 مع التأكيد على احترام مبدأ التباعد الجسدي وإلزامية ارتداء الكمامة وتهوية وتطهير المحلات والمساحات.