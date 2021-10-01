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استئناف الرحلات الجويّة بين تونس والقاهرة انطلاقا من يوم 2 نوفمبر 2021

2021/10/01 أخبار, المصدر, متفرقات

أعلنت شركة الخطوط التونسية عن استئناف الرحلة الجويّة الرابطة بين تونس والقاهرة (مصر) انطلاقا من يوم 2 نوفمبر 2021، مع تخصيص رحلتين كل ثلاثاء وسبت من كل أسبوع لهذه الوجهة.
وستنطلق رحلة يوم الثلاثاء رقم TU 813 على س15 و30 دق (بالتوقيت المحلي) لتصل الى القاهرة على س 19 و30 دق.
وتغادر الرحلة TU 814 القاهرة على س 20 و30 دق (بتوقيت مصر) لتحل بتونس على س 22 و45 دق (بتوقيت تونس).
وتنطلق رحلة يوم السبت TU 813 على الساعة 7 و05 دق (بالتوقيت المحلي) لتصل الى القاهرة على س 11 و05 دق.
وتقلع الرحلة TU 814 من القاهرة على الساعة 12 و05 دق (بتوقيت مصر) وتصل الى تونس على س 14 و20 دق (بالتوقيت المحلي).
وأكدت الناقلة الوطنية، في بلاغ لها، الجمعة، ضرورة الاستظهار بتحليل مخبري لتقصي فيروس كوفيد – 19 “بي سي ار”، سلبي مرفوق برمز الاستجابة السريعة، لم يمر على اجرائه 72 ساعة بالنسبة للأشخاص البالغين من العمر 6 سنوات فما فوق من غير الملقحين، والقاصدين القاهرة.
وشددت على ضرورة الاستظهار بشهادة تلقيح مرفوقة برمز الاستجابة السريعة للأشخاص، الذّين تلقوا التطعيم منذ 14 يوما على الأقل.
وبامكان المسافرين المهتمين بهذه الرحلات الحصول على مزيد من الاستفسارات على الارقام التالية: 81107777 من تونس و(+216) 70 103 700 / (+216) 70101300 من خارج تونس.

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