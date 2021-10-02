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إعادة فتح منصة التسجيل في المنح الاستثنائية والظرفية لأجراء القطاع السياحي من 1 إلى 7 أكتوبر الجاري

2021/10/02 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، عن إعادة فتح المنصة الالكترونية الموضوعة بغرض التسجيل في المنح الاستثنائية والظرفية لفائدة أجراء المؤسسات السياحية والصناعات التقليدية الناشطة في القطاعات المعنية والمتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا بعنوان شهر سبتمبر 2021 بداية من 1 أكتوبر الجاري وإلى غاية 7 من نفس الشهر

وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن المطالب تودع حصريا عبر المنصة الالكترونية المعدة للغرض لافتة إلى أن هذا الاجراء يأتي عملا بأحكام الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2021 والقرار المشترك لوزيري الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المؤرخ في 25 جانفي 2021

وأشارت الى انه يجب إعادة التسجيل مع بداية كل شهر بالنسبة للمؤسسات التي لم يستوف عمالها كامل دفعات المساعدات الاجتماعية المستحقة (06 أشهر على أقصى تقدير، مؤكدة ضرورة تدوين أسماء وألقاب العمال المقترحين باللغة الفرنسية

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