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المهدية: انفراج في الوضع الوبائي بعد تراجع عدد الحالات النشطة

2021/10/06 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات


المهدية: انفراج في الوضع الوبائي بعد تراجع عدد الحالات النشطة
شهد الوضع الوبائي المتعلق بفيروس كورونا المستجد بجهة المهدية، الأربعاء، انفراجا في العديد من المؤشرات الصحية، من بينها تراجع عدد الحالات النشطة (الحاملة للفيروس) إلى 184 حالة.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ89 عينة، صدرت اليوم، تسجيل 9 إصابات جديدة وحالة وفاة واحدة، إلى جانب تماثل 39 مصابا للشفاء التام.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25467 إصابة، من بينها 24521 حالة شفاء و762 حالة وفاة، علاوة على تراجع نسبة إشغال أسرة الإنعاش إلى 36 بالمائة.

وتلقى 803 مواطنين، اليوم، تلقيحا مضادا للفيروس التاجي توزعوا إلى 621 انتفعوا بالجرعة الأولى و182 تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم.

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