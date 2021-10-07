رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الاستعداد الجيد للمواعيد الديبلوماسية المقبلة الثنائية منهاومتعددة الأطراف

التقى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الخميس بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي.

واطلع رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، على نتائج مشاركة تونس في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وفي اجتماعات عربية واقليمية انعقدت في الفترة الفارطة.

وأكد سعيد، بالمناسبة، ضرورة “الاستعداد الجيّد للمواعيد الدبلوماسية المقبلة سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، بما من شأنه تعزيز مكانة تونس وإشعاع صورتها في الخارج، وكذلك تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية في مختلف المجالات”.