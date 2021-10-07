تفاصيل القبض على شخص بقرمبالية من أجل “سرقة تجهيزات ومعدّات عسكريّة من داخل محلّ مسكون”

اصابة 3 تلاميذ بكورونا في نفس القسم بتطاوين

من بينهم فتاة: تفاصيل القبض على 5 أشخاص من أجل محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة..

مبروك كرشيد يعلّق على بيان البنك المركزي

رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الاستعداد الجيد للمواعيد الديبلوماسية المقبلة الثنائية منهاومتعددة الأطراف

2021/10/07 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

التقى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الخميس بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي.

واطلع رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، على نتائج مشاركة تونس في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وفي اجتماعات عربية واقليمية انعقدت في الفترة الفارطة.

وأكد سعيد، بالمناسبة، ضرورة “الاستعداد الجيّد للمواعيد الدبلوماسية المقبلة سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، بما من شأنه تعزيز مكانة تونس وإشعاع صورتها في الخارج، وكذلك تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية في مختلف المجالات”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn