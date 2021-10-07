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تصفيات مونديال 2022 – منتخب غينيا الاستوائية يفوز على نظيره الزامبي وينفرد بالمركز الثاني

2021/10/07 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

فاز منتخب غينيا الاستوائية على منتخب زامبيا بهدفين دون رد في المباراة التي اقيمت يوم الخميس في مالابو لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الثاني لتصفيات مونديال كرة القدم 2022 بقطر.
وسجل هدفي منتخب غينيا الاستوائية سول كوكو في الدقيقة 35 وايميليو نسووي في الدقيقة 87 علما وان المنتخب الزامبي اكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 25 اثر اقصاء برنس مومبا.
وانفرد منتخب غينيا الاستوائية بفضل هذا الفوز بالمركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق الاهداف خلف المنتخب التونسي الذي يستضيف لاحقا بداية من الساعة الثامنة ليلا على ملعب رادس منتخب موريتانيا متذيل المجموعة بلا رصيد. اما المنتخب الزامبي فقد تجمد رصيده عند 3 نقاط في المرتبة الثالثة.
ويتاهل صاحب المركز الاول الى الدور الثالث والاخير من التصفيات الذي سيقام بخروج المغلوب في شكل مباراتين من ذهاب واياب على ان يصعد الفائز الى المونديال.

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