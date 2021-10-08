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محمّد عبّو يطالب بفتح ملفّات الشخصيات التي أحيلت على الاقامة الجبريّة

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محمّد عبّو يطالب بفتح ملفّات الشخصيات التي أحيلت على الاقامة الجبريّة

2021/10/08 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

قال مؤسس حزب التيار الديمقراطي وأمينه العام السابق أن رئيس الجمهورية دخل في معركة على الشرعية ولا يجب عليه لوم الناس عندما يتجاوزون حدود حرية التعبير، داعيا إياه لتبليغ رسالة مفادها أنه مازال في حدود الدستور عبر الإعلان عن تسقيف زمني لإنهاء تفعيل الفصل 80 والإعلان أنه لن يمرر مشروعه المتعلق بتنقيح الدستور والقانون الانتخابي إلا في إطار برلماني جديد.
وشدد عبّو في تصريح لإذاعة إكسبراس أف أم أنه إذا لم يطبق رئيس الدولة القانون على الجميع فسيكون واضحا أنه لم يتجه لمكافحة الفساد وأنه اتجه لمعركة شخصية لتكون له صلاحيات كبيرة وهذا أمر خطير.

وأكد عبّو على أهمية فتح ملفات الشخصيات التي تمت إحالتها على الإقامة الجبرية، معتبرا أن يوم 25 جويلية مثل خطوة للوراء وأنه لا يجب مزيد التمديد في المرحلة الاستثنائية لما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد والتي أبرزها البيان الصرخة للبنك المركزي والذي كان قد نبّه منذ فترة إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.

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