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الحرس الديواني بسوسة تحجز مبالغ من العملة الأجنبية بقيمة 457 ألف دينار

2021/10/08 أخبار, المصدر, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

كشفت الادارة العامة للديوانة، الجمعة، عن حجز مبالغ من العملة الأجنبية بقيمة 119 ألف أورو و2 ألف دولار إلى جانب مبلغ من العملة التونسية بقيمة 65 الف دينار لدى احد الاشخاص الذي لا يمتلك وثائق تثبت شرعية مسكها.

وأضافت الادارة العامة للديوانة ، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة “فايسبوك” ان الحرس الديواني بسوسة قام بمداهمة محلين على ملك المشبه به وتفتيشهمها بناء على عمل استعلامي.

واضافت ، في ذات البلاغ ، ان العملية تندرج في اطار مكافحة تهريب العملة وان قيمة المحجوز، وفق محضر الحجز، بلغت باحتساب العملة الاجنبية زهاء 457 الف دينار .

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