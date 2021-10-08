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رئيس الدولة يعفي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية من مهامه

2021/10/08 أخبار, المصدر, مجتمع

قرّر رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الجمعة، إعفاء بلقاسم الطايع، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، من مهامه، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية، الجمعة.

وأضافت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها، أن قرار الإعفاء جاء على إثر الزيارة التي أداها الرئيس ليلة الخميس إلى عدد من المصابين في حادث اصطدام القطارين الذي جدّ أمس الخميس بمدينة مقرين (الضاحية الجنوبية لتونس)، وذلك للاطمئنان على صحّتهم والوقوف على ظروف تلقّيهم للعلاج ومتابعة الحالة الصحّية للمصابين والاستفسار عن حيثيات الحادث”.

كما جاء في البلاغ أنه سيتمّ الإعلان عن تعيين رئيس مدير عام جديد للشركة الوطنية للسكك الحديدة التونسية، إثر تشكيل الحكومة.

يُذكر أن حادث اصطدام القطارين في مقرين، أسفر عن إصابة 36 شخصا، تم إيداع بعضهم بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس واخرين بمستشفى شارل نيكول بتونس العاصمة.

وأعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، اليوم الجمعة، أن حالتين فقط ما زالتا مقيمتين بالمستشفى وأنه تم إنجاز تقرير البحث الأوّلي ووقعت إحالته إلى مكتب التحقيقات بوزارة النقل واللوجستيك كما تم إتخاذ الإجراءات القانونيّة والإداريّة المترتّبة عنه.

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