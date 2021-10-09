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عاجل: خليل البرعومي يكشف وجود تضييقات لمنع مسيرة الغد

2021/10/09 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد القيادي الأسبق بحركة النهضة خليل البرعومي اليوم السبت 9 أكتوبر 2021 أن هناك تضييقات شديدة على تظاهرة الغد الرافضة للانقلاب، مشيرا الى أنه تم التنبيه على وكالات الاسفار لعدم كراء حافلات، بالاضافة الى تضييقات مرورية و إلغاء بعض رحلات القطارات.
وأضاف قائلا ”كل هذا يتنزل ضمن إيمان سيدنا بالحقوق والحريات”.

وشدد البرعومي على ضرورة النزول بقوة لشارع الثورة غدا الأحد رغم التضييقات ، و للصراخ بصوت عال في وجه الانقلاب وكشف زيفه وضعغه، مع المطالبة بوطن حر، ديمقراطي، تعددي يُحترم فيه الدستور وإرادة الشعب…

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