عاجل: خليل البرعومي يكشف وجود تضييقات لمنع مسيرة الغد

أكد القيادي الأسبق بحركة النهضة خليل البرعومي اليوم السبت 9 أكتوبر 2021 أن هناك تضييقات شديدة على تظاهرة الغد الرافضة للانقلاب، مشيرا الى أنه تم التنبيه على وكالات الاسفار لعدم كراء حافلات، بالاضافة الى تضييقات مرورية و إلغاء بعض رحلات القطارات.

وأضاف قائلا ”كل هذا يتنزل ضمن إيمان سيدنا بالحقوق والحريات”.

وشدد البرعومي على ضرورة النزول بقوة لشارع الثورة غدا الأحد رغم التضييقات ، و للصراخ بصوت عال في وجه الانقلاب وكشف زيفه وضعغه، مع المطالبة بوطن حر، ديمقراطي، تعددي يُحترم فيه الدستور وإرادة الشعب…