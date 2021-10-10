أكثر من 4 مليون تونسي استكلوا التلقيح ضد فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، في آخر تحيين لها حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، أن 4048705 من التونسيين استكلموا التلقيح إلى حدود يوم أمس السبت 9 أكتوبر 2021.

وأفادت الوزارة في بلاغها التحييني اليومي أن 3175107 من المواطنين تلقوا جرعتين من التلقيح و 372780 تلقوا لقاحا مكونا من جرعة واحدة و 500818 أصيبوا بفيروس كورونا في ما سبق.

وجاء في بلاغ وزارة الصحة أن عدد الملقحين يوم أمس السبت 9 أكتوبر 2021 بلغ 48378 من بين 144469 تمت دعوتهم لتلقي التطعيم. وتم، خلال يوم أمس السبت، تلقيح 21450 مواطنا بالجرعة الاولى من بين 92671 من المدعويين، في حين تلقى 26928 شخصا جرعتهم الثانية من بين 51798 من المدعويين.

ويبلغ بذلك العدد الاجمالي للتلاقيح 8430811 منهم 5255704 تلقوا الجرعة الاولى و 3175107 تلقوا الجرعة الثانية.

وجددت وزارة الصحة دعوتها الى كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقي التلاقيح المضادة لفيروس كورونا الى التسجيل على منظومة ايفاكس، علما وأن عدد المسجلين وصل إلى حدود يوم 9 اكتوبر 2021 إلى 6444741 مسجلا.

يذكر ان وزارة الصحة تنطلق بداية من اليوم الاحد 10 اكتوبر وإلى غاية الاثنين 18 أكتوبر 2021 في تنظيم أيام وطنية مفتوحة للتلقيح ضد فيروس كورونا لفائدة الفئة العمرية البالغة 18 سنة فما فوق مع إمكانية اختيار نوعية اللقاح من بين اللقاحات المتوفرة وهي سينوفاك و فايزرو مودرنا و جونسون آند جونسون ذو الجرعة الواحدة و سبوتنيك و أسترازنيكا (للفئة العمرية البالغة 40 عاما فما فوق).

وستكون هذه الأيام الوطنية مفتوحة أمام الفئة العمرية البالغة 18 عاما فما فوق سواء كانوا مسجلين أو غير مسجلين تلقوا استدعاء للتلقيح أم لم يتلقوا وذلك لتلقي الجرعة الأولى وكذلك إلى الذين تغيبوا عن مواعيد الجرعة الثانية، ويتم للغرض فتح 95 مركزا قارا للتلقيح في كل الولايات من الساعة 8 صباحا إلى 5 مساء.