يتواصل الأحد، نزول الأمطار المرفوقة بسحب مؤقتا رعدية، في المناطق الشرقية للشمال والوسط والجنوب ، تكون محليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة .
وتسجل درجات الحرارة تراجعا ملحوظا لتتراوح القصوى بين 18 و22 درجة بالشمال والمرتفعات و23 و29 درجة بالوسط والجنوب
وتهب الرياح من القطاع الشمالي قوية نسبيا بين 30 إلى 40 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة داخل البلاد. والبحر مضطرب
أما السماء فمغشاة بسحب تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الشرقية بالشمال والوسط والجنوب وعابرة ببقية الجهات
أمطار منتظرة اليوم بهذه المناطق..
يتواصل الأحد، نزول الأمطار المرفوقة بسحب مؤقتا رعدية، في المناطق الشرقية للشمال والوسط والجنوب ، تكون محليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة .