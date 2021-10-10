أمطار منتظرة اليوم بهذه المناطق..

يتواصل الأحد، نزول الأمطار المرفوقة بسحب مؤقتا رعدية، في المناطق الشرقية للشمال والوسط والجنوب ، تكون محليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة .

وتسجل درجات الحرارة تراجعا ملحوظا لتتراوح القصوى بين 18 و22 درجة بالشمال والمرتفعات و23 و29 درجة بالوسط والجنوب

وتهب الرياح من القطاع الشمالي قوية نسبيا بين 30 إلى 40 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة داخل البلاد. والبحر مضطرب

أما السماء فمغشاة بسحب تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الشرقية بالشمال والوسط والجنوب وعابرة ببقية الجهات