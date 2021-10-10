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أمطار منتظرة اليوم بهذه المناطق..

2021/10/10 أخبار, المصدر, متفرقات

يتواصل الأحد، نزول الأمطار المرفوقة بسحب مؤقتا رعدية، في المناطق الشرقية للشمال والوسط والجنوب ، تكون محليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة .
وتسجل درجات الحرارة تراجعا ملحوظا لتتراوح القصوى بين 18 و22 درجة بالشمال والمرتفعات و23 و29 درجة بالوسط والجنوب
وتهب الرياح من القطاع الشمالي قوية نسبيا بين 30 إلى 40 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة داخل البلاد. والبحر مضطرب
أما السماء فمغشاة بسحب تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الشرقية بالشمال والوسط والجنوب وعابرة ببقية الجهات

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