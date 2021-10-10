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هام: تراجع عدد الاصابات الجديدة بكوفيد 19 الى دون 200 حالة يوم 8 اكتوبر وتراجع نسبة التحاليل الاجابية الى 3,70 بالمائة

2021/10/10 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

تراجع عدد الاصابات الجديدة بكوفيد 19 الى دون 200 حالة في حدود 181 اصابة مسجلة يوم 8 اكتوبر اثر القيام ب 4888 تحليلا، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة، الاحد، في بيانها اليومي حول الوضع الوبائي في البلاد.

كما اشارت الوزارة الى تراجع نسبة التحاليل الايجابية الى 3,70 بالمائة فضلا عن ارتفاع ملحوظ لعدد المتعافين من فيروس كورونا الى 681 الف 982 شخصا بعد تعافي 443 شخصا يوم 8 اكتوبر.

ولم يتجاوز عدد المتوفين بسبب الفيروس خلال ذات اليوم 8 في حين تم الابلاغ عن 13 وفاة اخرى سجلت في الايام السابقة.

اما في ما يتعلق بالمقيمين في المستشفيات والمصحات الخاصة فقد بلغ عددهم 728 شخصا منهم 146 يقيمون في اقسام الانعاش والعناية المركزة و53 تحت التنفس الاصطناعي.

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