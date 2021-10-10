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برنامج مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم

2021/10/10 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الفترة ما بين 15 و 17 أكتوبر الحاري موعدا لإجراء مباريات الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مبارايات العودة ما بين 22 و 24 من نفس الشهر.
وستتأهل الفرق الفائزة لدور المجموعات مباشرة، بينما تتوجه الفرق الخاسرة لخوض مباريات دور الـ 32 الإضافي لكأس الكونفدرالية.

وفي ما يلي جدول مباريات ذهاب الدور الثاني.
الجمعة 15 أكتوبر
أمازولو (جنوب إفريقيا) – مازيمبي الكونغولي
السبت 16 أكتوبر
توسكر الكيني – الزمالك المصري
الحرس الوطني (النيجر) – الأهلي المصري
الجيش الرواندي – النجم الساحلي
ساغرادا الأنغولي – رويال ليوباردز بطل إيسواتيني
أسيك الإيفواري — شباب بلوزداد الجزائري
ستاد مالي – حوريا الغيني
المريخ السوداني – زاناكو الزامبي.

الأحد 17 أكتوبر
الاتحاد الليبي – الترجي التونسي.
هارتس أوف أوك الغاني – الوداد البيضاوي
الرجاء البيضاوي – أويلرز الليبيري
جالاكسي البوتسواني – سيمبا التنزاني
مانييما يونيون الكونغولي – صنداونز الجنوب إفريقي
نواذيبو الموريتاني – وفاق سطيف الجزائري
أوتوهو الكونغولي – بترو أتلتيكو الأنغولي
ريفرز النيجيري – الهلال السوداني

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