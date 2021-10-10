6 حالات وفيات و197 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 9 أكتوبر 2021

سجّلت وزارة الصحة، بتاريخ 9 أكتوبر الحالي، 6 حالات وفيات مصرح بها يوم أمس و197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسب المعطيات الاحصائية التي أوردتها الوزارة عشية الأحد في بلاغها اليومي بشأن تطورات الوضع الوبائي المتعلق بانتشار كوفيد 19 في تونس.

وارتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الوباء في شهر مارس 2020، إلى 25 ألفا و28 حالة وفاة، وفي المقابل بلغت نسبة التحاليل الإيجابية 5 فاصل 54 بالمائة، من بين 3558 تحليلا تم إجراؤها أمس، ليرتفع العدد الجملي للمصابين منذ بداية الجائحة إلى 709ألف 834 إصابة، تعافى منهم 682 ألفا و353 شخصا.

وقد بلغ عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، 710 مصابا، من بينهم 16 حالة جديدة تم إيواؤها يوم أمس، و142 شخصا مقيما بأقسام العناية المركزة، في حين يخضع 52 مريضا للتنفس الاصطناعي.