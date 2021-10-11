بالأسماء..9 نساء في الحكومة الجديدة..

ضمت الحكومة الجديدة التي تم الاعلان عن تركيبتها اليوم الاثنين رسميا 25 وزبرا وكاتب دولة من بينهم 9 نساء.

-رئيسة الحكومة نجلاء بودن

-وزيرة العدل : ليلى جفال

-وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة : نايلة نويرة القنجي

-وزيرة التجارة وتنمية الصادرات : فضيلة الرابحي بن حمزة

-وزير التجهيز والاسكان : سارة زعفراني زنزري

-وزير البيئة : ليلى الشيخاوي

-وزيرة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن : آمال بلحاج

-وزيرة الشؤون الثقافية : حياة قطاط القرمازي

-كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة وشؤون التونسيين بالخارج :عايدة حمدي