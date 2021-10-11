بالأسماء..9 نساء في الحكومة الجديدة..

ضمت الحكومة الجديدة التي تم الاعلان عن تركيبتها اليوم الاثنين رسميا 25 وزبرا وكاتب دولة من بينهم 9 نساء.
-رئيسة الحكومة نجلاء بودن
-وزيرة العدل : ليلى جفال
-وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة : نايلة نويرة القنجي
-وزيرة التجارة وتنمية الصادرات : فضيلة الرابحي بن حمزة
-وزير التجهيز والاسكان : سارة زعفراني زنزري
-وزير البيئة : ليلى الشيخاوي
-وزيرة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن : آمال بلحاج
-وزيرة الشؤون الثقافية : حياة قطاط القرمازي
-كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة وشؤون التونسيين بالخارج :عايدة حمدي