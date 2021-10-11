السيرة الذاتية لوزير التربية فتحي السلاوتي

ولد فتحي السلاوتي، وزير التربية في حكومة نجلاء بودن، سنة 1960 وتحصل على شهادة الأستاذية في العلوم الاقتصادية سنة 1984من كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس ثم شهادة الدكتوراه في نفس الاختصاص سنة 1992 من جامعة السوربون بباريس.

ويشغل فتحي السلاوتي ذات المنصب منذ تعيينه ضمن حكومة المشيشي في اوت 2020، وكان قبلها رئيسا لجامعة تونس المنار، بعد انتخابه لمدة نيابية ثانية على التوالي منذ سنة 2014

وشغل خطة استاذ تعليم عال في اختصاص الاقتصاد في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس.

انتخب السلاوتي في عديد المهام من ضمنها نائبا لرئيس الوكالة الجامعية للفرنكوفونية للفترة 2017-2021 وعضوا في المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات المتوسطية واتحاد الجامعات العربية كما عين عضوا في مجلس ادارة المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، وفي اللجنة الوطنية للانتاجية واللجنة الوطنية للتشغيل.

ونشر فتحي السلاوتي عدة دراسات ومقالات علمية في مجلات وطنية وأجنبية وأشرف على تأطير أطروحات الدكتوراه في اختصاص الأنظمة المالية والبنكية والتنمية الاقتصادية.

وهو متحصل على وسام السعفات الاكاديمية (Ordre des Palmes académiques).