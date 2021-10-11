السّيرة الذاتية لوزيرة الشؤون الثقافيّة حياة قطاط قرمازي

عُيّنت حياة قطاط قرمازي وزيرة للشؤون الثقافية في حكومة نجلاء بودن رمضان، وهي حكومة متألفة من 24 عضوا

وحياة قطاط قرمازي مُتحصّلة على الدّكتوراه في التّاريخ والأنثروبولوجيا وهي أول امرأة سبق لها رئاسة منظمة الالكسو (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم)، حيث شغلت في بداية انضمامها إليها سنة 2011، مديرة لدائرة الثقافة بهذه المنظمة، قبل أن تصبح مديرة عامة لها سنة 2017.

وعملت الوزيرة الجديدة للشؤون الثقافية، وهي واحدة من تسع نساء في الحكومة الجديدة ، كمستشارة لوزير الثقافة عبد الرؤوف الباسطي سنة 2009. كما أمّنت دروسا في العديد من مؤسسات التعليم العالي مثل كلية الآداب والإنسانيات والفنون بمنوبة والمعهد العالي لمهن التراث والمعهد العالي لأصول الدين بتونس.

وتجدر الإشارة إلى أن ترشيحها لمنصب المدير العام لمنظمة الالكسو حظي في عام 2017 بدعم رئيس الجمهورية الأسبق ، الفقيد الباجي قائد السبسي، وذلك في إطار تعزيز دور المرأة في عمل المنظمات وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مجال القيادة وصنع القرار.