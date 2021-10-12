طقس اليوم: اجواء مغيمة باغلب الجهات وارتفاع طفيف في الحرارة

ينتظر ان تكون الأجواء، الثلاثاء، مغيمة جزئيا بأغلب الجهات الى كثيفة السحب بالمناطق الساحلية الشمالية صباحا مع امطار ضعيفة ومحلية.

ويتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي ان تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا لتتراوح القصوى بين 22 و28 درجة بالشمال والوسط وتكون بين 26 و30 بالجنوب.

تهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة سرعتها لا تتجاوز 30 كلم/س فيما يكون البحر متموجا إلى قليل الاضطراب.