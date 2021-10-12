نجيب الشّابي: “نحن امام حكومة تصريف أعمال الى حين تزكيتها من السلطة التشريعيّة”

اعتبر رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل أحمد نجيب الشابي اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 أن حكومة نجلاء بودن هي ”حكومة تسيير أعمال في انتظار تزكيتها من قبل السلطة التشريعية”.

وقال نجيب الشابي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك “لا يمكنني ان اكتم شعور السعادة والاعتزاز الذي غمرني حين استمعت الى تركيبة الحكومة الجديدة برئاسة امرأة وبتناصف أعضائها بين الرجال والنساء، انه لفخر لتونس وشرف لها، وانها لخطوة جديدة تقطعها على طريق النهوض والتقدم المطرد”.

ولفت نجيب الشابي إلى أن “خطاب رئيسة الحكومة تضمن إعلانا عن حسن النوايا دون أن يتضمن ادنى عنصر برنامجي، ما يثير مشاعر التحفظ والترقب”، مؤكدا أنه ”لا يمكنه أن يتغاضى عن أزمة الشرعية الدستورية التي ولدت هذه الحكومة”.

وأعرب الشابي عن استيائه وامتعاضه من “الخطاب الذي ألقاه رئيس الدولة بمناسبة موكب أداء اليمين والذي جاء مشحونا كعادته بالتحريض على خصومه السياسيين المنعوتين بالخيانة والفساد والتآمر على الدولة كما جاء محشوا بتهديد المؤسسات الدستورية ومن بينها السلطة القضائية، ذلكأان رئيس الجمهورية محمول في الديمقراطيات الحديثة على احترام الفصل بين السلطات وعلى توحيد الشعب لا تقسيمه الى أعداء متصارعين”، وفق قوله.