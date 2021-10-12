العاصمة: القبض على مروج مخدرات..

إثر ضبط شخصين بتونس العاصمة بحوزتهما قطعة من مخدّر القنب الهندي “زطلة”، تمكّنت الوحدات التّابعة لمنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة، يوم 11 أكتوبر 2021، بعد تعميق التّحرّيات معهما، من الكشف عن مروّج مخدّرات (من ذوي السّوابق العدليّة في مجال ترويج المخدّرات) بالجهة والقبض عليه والذي بتفتيش منزله، بالتّنسيق مع النّيابة العموميّة، تمّ حجز ميزان الكتروني وسكّينين يحملان بقايا مخدّر القنب الهندي وعلبتين تحتويان على ورق لفّ سجائر ومبلغا ماليّا يناهز 3500 دينارا متأتّ من عائدات ترويج المخدّرات.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأن الشّخصين الآخرين ومواصلة الأبحاث.