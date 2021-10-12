تصفيات مونديال 2022 – المنتخب الياباني ينعش اماله في سباق التاهل بفوزه على نظيره الاسترالي 2-1

انعش المنتخب الياباني اماله في سباق التاهل الى مونديال قطر 2022 لكرة القدم بفوزه على ضيفه الاسترالي 2-1 يوم الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الاسيوية.

وبادر المنتخب الياباني بافتتاح التسجيل عن طريق اوه تاناكا منذ الدقيقة الثامنة قبل ان يدرك المنتخب الاسترالي التعادل عبر ايديم هرويتيتش في الدقيقة 69 لكن المنتخب الياباني انتزع الفوز بعدما سجل عزيز بيهيتش خطا في مرمى فريقه في الدقيقة 86.

وبقي المنتخب الاسترالي متصدرا للمجموعة ب9 نقاط من 4 مباريات متقدما بفارق الاهداف على المنتخب السعودي من 3 لقاءات والذي يستضيف لاحقا نظيره الصيني صاحب المركز الخامس ب3 نقاط من 3 مقابلات.

وفي المقابل، رفع المنتخب الياباني رصيده الى 6 نقاط من 4 مقابلات في المركز الثالث.

كما يواجه المنتخب العماني صاحب المركز الرابع ب3 نقاط يوم الثلاثاء نظيره الفيتنامي متذيل المجموعة بلا رصيد.

ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني مباشرة الى المونديال في حين يخوض صاحب المركز الثالث الملحق الاسيوي.