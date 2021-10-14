عاجل: في المكنين..تلميذان يطعنان زميلهما..وهذه التفاصيل..

أقدم تلميذان شقيقان على طعن زميل لهما بسكين أمام أحد المدارس الإعدادية بالمكنين، وفق ما صرّح به مراد بن صالح الناطق الرسمي باسم النقابة الجهوية للامن الداخلي بالمنستير.

وقال بن صالح في تصريح لموزاييك إنّ خلافا جدّ بين التلاميذ خلال تواجدهم أمام المدرسة الإعدادية، قام على اثره أحدهم بالإستنجاد بشقيقه والإعتداء على ال‎‎ضحية.

وتسببّ الإعتداء في إصابات للتلميذ استوجبت نقله للمستشفىى حيث سيخضع لعملية جراحية، وفق ما أكّده بن صالح.

وقد تمّ إيقاف التلميذين (15 سنة) إثر الواقعة مباشرة، من قبل أعوان أمن كانوا متواجدين على مقربة من مكان الحادث. ومن المنتظر أن يمثلا اليوم أمام قاضي التحقيق.