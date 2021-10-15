في ما يلي برنامج مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم المقرر أيام الجمعة السبت والأحد :
الجمعة 15 أكتوبر 2021:
بياشارا يونايتد مارا (تنزانيا) – اهلي طرابلس (ليبيا)
الشياطين السود (الكونغو) – اورلاندو بيراتس (جنوب افريقيا)
مارومو غالانتس (جنوب افريقيا) – فيتا كلوب (جمهورية الكونغو الديمقراطية)
بينغا (مالي) – آسفا يينيغا (بوركينافاسو)
الأهلي ميرو (السودان) – غور ماهيا (كينيا)
السبت 16 أكتوبر 2021:
اتحاد بن قردان (تونس) – نهضة بركان (المغرب)
الجيش الملكي (المغرب) – شبيبة القبائل (الجزائر)
أزام (تنزانيا) – بيراميدز (مصر)
هيئة الموارد الأوغندية (أوغندا) – النادي المصري (مصر)
أورابا يونايتد (بوتسوانا) – كوتون سبور غاروا (الكاميرون)
ريد آروز (زامبيا) – بريميرو دي آغوستو (انغولا)
آساك كونكورد (موريتانيا) – شبيبة الساورة (الجزائر)
ديامبارس (السينغال) – إنييمبا (نيجيريا)
الأحد 17 أكتوبر 2021 :
باييلسا يونايتد (نيجيريا) – النادي الصفاقسي (تونس)
جمعية كيغالي (رواندا) – موتيما بيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)
أنتاناناريفو (مدغشقر) – انتر كلوب (أنغولا)
تقام مباريات الإياب خلال الفترة من 22 الى 24 أكتوبر الجاري.
كأس الكوفدرالية الافريقية : برنامج ذهاب الدور التمهيدي الثاني
في ما يلي برنامج مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم المقرر أيام الجمعة السبت والأحد :