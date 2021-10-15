كأس الكوفدرالية الافريقية : برنامج ذهاب الدور التمهيدي الثاني

في ما يلي برنامج مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم المقرر أيام الجمعة السبت والأحد :

الجمعة 15 أكتوبر 2021:

بياشارا يونايتد مارا (تنزانيا) – اهلي طرابلس (ليبيا)

الشياطين السود (الكونغو) – اورلاندو بيراتس (جنوب افريقيا)

مارومو غالانتس (جنوب افريقيا) – فيتا كلوب (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

بينغا (مالي) – آسفا يينيغا (بوركينافاسو)

الأهلي ميرو (السودان) – غور ماهيا (كينيا)

السبت 16 أكتوبر 2021:

اتحاد بن قردان (تونس) – نهضة بركان (المغرب)

الجيش الملكي (المغرب) – شبيبة القبائل (الجزائر)

أزام (تنزانيا) – بيراميدز (مصر)

هيئة الموارد الأوغندية (أوغندا) – النادي المصري (مصر)

أورابا يونايتد (بوتسوانا) – كوتون سبور غاروا (الكاميرون)

ريد آروز (زامبيا) – بريميرو دي آغوستو (انغولا)

آساك كونكورد (موريتانيا) – شبيبة الساورة (الجزائر)

ديامبارس (السينغال) – إنييمبا (نيجيريا)

الأحد 17 أكتوبر 2021 :

باييلسا يونايتد (نيجيريا) – النادي الصفاقسي (تونس)

جمعية كيغالي (رواندا) – موتيما بيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

أنتاناناريفو (مدغشقر) – انتر كلوب (أنغولا)

تقام مباريات الإياب خلال الفترة من 22 الى 24 أكتوبر الجاري.