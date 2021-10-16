سيدي بوزيد: تسجيل حالة وفاة بفيروس “كورونا” و39 حالة شفاء

تم، اليوم السبت، بولاية سيدي بوزيد، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا”، و39 حالة شفاء، ليرتفع العدد الجملي للوفيات إلى 905 حالات، وحالات الشفاء الى 29421 حالة، في حين استقر عدد الإصابات عند 29587 إصابة، حسب ما أكده ل(وات)، كاهية مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة، بشير سعيدي.

وقد تم اليوم رفع 53 عينة للتحليل، ليبلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم اجراؤها منذ انتشار فيروس “كورونا” 91136 اختبارا.

وبلغ عدد المقيمين بمختلف المؤسسات الصحية بولاية سيدي بوزيد 20 مقيما، يتوزعون على المستشفى الجهوي (17مقيما)، ومستشفى بئر الحفي (مقيم واحد)، ومستشفى المكناسي (مقيمين)، ومستشفى اولاد حفوز (مقيم واحد).