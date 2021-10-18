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اضطراب وانقطاع مياه الشرب بعدة معتمديات من ولاية المهدية وصفاقس الكبرى خلال الفترة القادمة

2021/10/18 أخبار, المصدر, متفرقات

ستشهد معتمديات بومرداس وكركر والسواسي وأولاد الشامخ وهبيرة وشربان والجم وملولش والشابة من ولاية المهدية ومعتمديات صفاقس الكبرى اضطرابا وانقطاعا في توزيع مياه الشربوذلك بداية من الساعة السادسة من مساء، الإثنين، .
وأوضحت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أن اضطراب وانقطاع مياه الشرب في المناطق المذكورة يأتي تبعا لعطب مفاجىء طرأ في منتصف يوم، الإثنين، على قناة جلب المياه الرئيسية قطر1600مم باتجاه الساحل وصفاقس على مستوى منطقة وادي الخروب بالقلعة الصغرى.
وأكّدت الشركة أنّه سيتم الإعلام، لاحقا، بتوقيت انتهاء أشغال الإصلاح واستئناف التوزيع.

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