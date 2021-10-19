المحامية إيناس الحرّاث تكشف حقيقة تعكّر الحالة الصحيّة لسيف الدين مخلوف #خبر_ عاجل

أكّدت المحامية إيناس الحراث اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، أنّ الوضع الصحي للنّائب الذي يخوض إضراب جوع داخل السجن، سيف الدين مخلوف غير مستقرّ.

وأضافت إيناس حرّاث في تدوينة على حسابها الخاصّ بموقع فيسبوك، نقلا عن زوجة مخلوف، هالة بالحاج، أنّ سيف الدين مخلوف فقد 6 كيلوغرامات من وزنه، كما أنّ ضغطه منخفض وكذلك نسبة السكر في الدم وأشارت أنّه لم يقع إخراجه أو نقله إلى أي مستشفى.

وأكّدت الحراث أنّ حالة مخلوف الصحية غير مستقرة ” و تقترب جديا من منطقة الخطر، محملة سلطات الانقلاب مسؤولية أي مكروه يصيبه” .وفق نصّ التدوينة.