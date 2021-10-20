مجدي الكرباعي يكشف آخر مستجدّات قضيّة النفايات الإيطالية

أكد مجدي الكرباعي النائب عن التيار الديمقراطي المجمدة عضويته، أن هناك جريمة منظّمة تمتدّ من إيطاليا إلى تونس في علاقة بقضيّة النّفايات.

وقال الكرباعي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، الأربعاء، أنه “حسب الابحاث و التحريات التي قامت بها فرقة Carabinieri بمنطقة “كالابريا ” و أطلقت على هذه الحملة “Mala Pigna ” تمّ إكتشاف تورط “الاندرنڨيتا” في تصدير نفايات ممنوع تصديرها الى تونس من نوع “Car Fluff ” و يقول التقرير الأمني أن هذه النفايات دخلت من ميناء يبعد على العاصمة 50 كم . السؤال : كيف تمّ تسهيل عملية دخول هذه النفايات و من المسؤول “.

وأضاف الكرباعي “ومن أجل استكمال التقرير، نضيف للدقة أنه تم إعلام شركة أخرى بمنطقة كمبانيا تصدَر بدورها نفايات غير خطيرة حسب الكود CER191210 إلى تونس لدى منشأة أخرى تتلقى هذه النفايات في مدينة أخرى، وهي حاصلة على ترخيص سلمته لها وزارة الشؤون المحلية والبيئة وكالة حماية البيئة (تونس)”.

كما نشر الكرباعي مقطفات من تحقيقات منطقة كامبانيا الإيطالية حول النفايات التي صدرتها لتونس حيث أكدت أنه “قد اتضح بناء على معلومات ومن الإعلام الأول والثاني وجود تنظيمات إجرامية مهيكلة ومتنوعة، ويبدو أن لها فروعا في الإدارات العامة للبلد الذي أرسلت له النفايات (تونس).

وجاء في التحقيقات ” نؤكد في انتظار ذلك ونظرا للإشكاليات الخطيرة التي ظهرت أننا لن نعطي في المستقبل أي ترخيص لتصدير النفايات الخطيرة خارج الحدود نحو بلدان أخرى وذلك باعتبار تقرير الإنتربول الذي يشير إلى وجود سوق سوداء قادرة على تخطي القوانين الجاري بها العمل”.