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روضة العبيدي تكشف: تبني الاطفال توقف زمن الترويكا بحجة انه حرام وانتشرت ظاهرة بيع الرضع..

2021/10/21 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكدت روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن محاولات بيع الرضع واالأطفال، ومنها محاولات نجحت، ارتفعت بنسبة 62 بالمائة سنة 2020، مقارنة بسنة 2019.

كما أعلنت أن آخر رقم محين لسنة 2021 التي لم تنته بعد، هو تسجيل 62 حالة بيع لرضّع، وهو ما اعتبرته رقما مفزعا.

كما أشارت في تصريح لموزاييك إلى أن قضايا التبني توقّفت زمن الترويكا، وقالت ”قانوننا يسمح بالتبني، في فترة الترويكا قضايا التبني الكل وقفت، بحجة أن التبني حرام”. وأضافت ”شبكات كاملة ازدهرت بعد ذلك، وسطاء وأموال.. وعوض التبني لجأ كثيرون إلى هذه الطرق غير القانونية”.

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