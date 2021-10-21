مودييز تخفض من تصنيف أربعة بنوك تونسيّة وتحافظ على آفاقها السلبيّة

أعلنت وكالة التصنيف الدولية “مودييز” مراجعتها نحو التخفيض تصنيف الإيداعات البنكية على المدى الطويل من “”ب 3” إلى “سي أ أ 1” لأربعة بنوك تونسيّة.

ويتعلّق الأمر ببنك الأمان والبنك العربي لتونس والبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي.

وفي ما يتعلّق بتصنيف الإيداعات على المدى الطويل للشركة التونسيّة للبنك فقد تمّ تأكيدها عند “سي أ أ 1.

وأشارت وكالة التصنيف الدولي، أيضا، في بلاغ أصدرته على موقعها، أنّها خفّضت من تقييمها للقروض التي ستحصل عليها البنوك بالنسبة لبنك تونس العربي الدولي والبنك التونسي من “ب 3” إلى “س أ أ 1” كما خفضت من هذا التقييم بالنسبة لبنك الامان والبنك العربي لتونس من “س أ أ 1″ إلى س أ أ 2” مع تأكيد تقييمها بالنسبة للشركة التونسيّة للبنك في حدود “س أ أ 3”

وتبقى الآفاق على الترقيم بالنسبة لكل البنوك سلبيّة.

وبالنسبة لمودييز فإنّ مراجعة التصنيف اليوم يعود إلى المناخ الصعب، الذّي تعمل في إطاره البنوك التونسيّة.