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اثر زيارة تفقّديّة لوزير الشؤون الاجتماعيّة: إيقاف مدير مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بتونس

2021/10/22 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قرّر وزير الشؤون الاجتماعيّة مالك الزاهي إثر زيارة التفقد التي أجراها ليلة الخميس 21 أكتوبر 2021 لمركز الإحاطة و التوجيه الاجتماعي بتونس و مركز رعاية الأطفال بالزهروني، و بعد وقوفه على جملة الاخلالات و النقائص:

أولا: إيقاف مدير مركز الإحاطة و التوجيه الاجتماعي بتونس عن العمل و فتح تحقيق في حقّه لدى التفقدية العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية مع الغلق المؤقت للمركز بداية من يوم الإثنين 25 أكتوبر 2021.

ثانيا: تأمين إقامة منظوري المركز في مراكز أخرى مؤقتا، إلى حين إعادة تهيئته بما يستجيب لظروف الإقامة و الرعاية و حفظ الكرامة.

ثالثا: مزيد تدعيم مركز رعاية الأطفال بالزهروني.

رابعا: دعوة جميع القائمين على مراكز الرعاية و الإحاطة التابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى تفعيل المراقبة اللازمة و الحرص على حفظ كرامة المقيمين داخل مراكز الرعاية و الإحاطة الاجتماعية.

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