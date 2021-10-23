هكذا سيكون الطقس اليوم

تتسم حالة الطقس، السبت، بعودة تدريجية للأجواء الشتوية، لتغشى السماء سحب تدريجيا كثيفة مع نزول أمطار وانخفاض في درجات الحرارة بالشمال.

وتكتسي هذه الامطار من حين لآخر صبغة رعدية بعد الظهر بالشمال والمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا المناطق الشرقية وتكون أحيانا غزيرة وهامة بالمناطق الساحلية الشمالية والوسط الشرقي ويرافقها تساقط برد بأماكن محدودة.

وتسجل درجات الحرارة انخفاضا بالشمال حيث تتراوح القصوى هناك بين 21 و 26 درجة، في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية و بين 23 و28 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 30 درجة بالجنوب الغربي.

تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية قرب السواحل الشرقية اين يكون البحر شديد الاضطراب في تهب الرياح معتدلة ببقية المناطق والبحر متموج ببيقية السواحل.