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الاطاحة بمنحرف روّع تلاميذ المدرسة الاعدادية بالمروج

2021/10/26 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت الوحدات الأمنية بالمروجات من الإطاحة بمنحرف روّع تلاميذ المدرسة الاعدادية الطاهر الصفر بالمروج الثالث، عن طريق البراكجات والنطر.

ونقلا عن مكتب الإعلام والاتصال بالأمن الوطني، فقد تمكن أعوان وإطارات فرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الوطني بالمروجات من القبض على الطفل، بعد نصب كمين محكم له. والمتورط قاصر من مواليد 2005 ونفذ العديد من عمليات السرقة بالنطر من أمام المدرسة المذكورة.

وتم تقديمه إلى مقر الفرقة، وبالقيام بعمليات العرض تم التعرف إليه من قبل جميع المتضررين وأغلبهم من التلاميذ.

وتم في هذا الإطار تسجيل سبعة محاضر بحث وارجاع ثلاثة هواتف جوالة لأصحابها. وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به والأبحاث متواصلة في هذا الغرض

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